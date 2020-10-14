Johnson & Johnson надеется вскоре возобновить испытания вакцины от COVID-19

Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться «безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19». Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года. (РИА Новости)