Johnson & Johnson надеется вскоре возобновить испытания вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson&Johnson надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается.
Как пишет издание, финансовый директор компании Джозеф Уолк заявил, что сейчас независимая комиссия изучает «необъясненную болезнь», из-за которой пришлось приостановить испытания. Он выразил надежду, что испытания будут приостановлены лишь несколько дней.
По данным газеты, в компании не знают, получил ли доброволец экспериментальную вакцину или плацебо.
Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться «безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19». Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года. (РИА Новости)