Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины из-за болезни участника

Американская компания Johnson&Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В настоящее время изучается состояние заболевшего. Дополнительная информация о его здоровье будет опубликована после сбора всей необходимой информации.

Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. В третьей фазе должны были принять участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР. Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.