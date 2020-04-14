Йенс Столтенберг: «Анкара — важный союзник по НАТО»

Главы минобороны 30 стран-членов НАТО соберутся на внеочередном заседании альянса в формате видеоконференции завтра, 15 апреля. Главная тема заседания — борьба с коронавирусом нового типа (Сovid-19). Об этом сообщил журналистам в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Агентство Анадолу.

Комментируя позицию Альянса по ситуации в Сирии, в том числе реакции на гибель турецких военных в Идлибе в феврале текущего года, генсек НАТО, Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживают Анкару как своего союзника.

Генсек отметил, НАТО готово к шагам по обеспечению безопасности Турции.

«На турецкой территории развернуты испанские комплексы Patriot, а небои патрулируют самолеты-разведчики НАТО, оснащенные системой контроля и раннего предупреждения (AWACS)», — напомнил Столтенберг.

По его словам, альянс постепенно наращивает свое присутствие в Турции.

«Однако мы готовы к большему. Я нахожусь в постоянном контакте с союзниками по НАТО в вопросе обеспечения безопасности Турции. Анкара — важный союзник Альянса. Турция вносит вклад в борьбу с терроризмом, и является единственной страной НАТО, граничащей с Ираком и Сирией. Турция внесла значимый вклад в борьбу с террористами ДЕАШ»,- сказал Столтенберг.

Альянс продолжит совместную работать с Турцией, а также предпринимать усилия для обеспечения безопасности этой страны,- пообещал генсек.

Турцию на внеочередном заседании НАТО будет представлять глава минобороны Хулуси Акар.