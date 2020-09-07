Известный израильский астрофизик высоко оценил творчество азербайджанского фантаста

В израильском издательстве «Млечный путь» вышла книга известного азербайджанского писателя-фантаста, члена Союза писателей Азербайджана Александра Хакимова — сборник «Иные области», который является композицией прозы, поэзии, эссеистики, публицистики, мемуаристики и фантастики.

Как сообщает #, книгу принял к печати сам Павел Амнуэль — известный астрофизик и писатель-фантаст. В книге 425 страниц и 9 глав: «Титанец», «Человек на картинках», «Иные области», «Предчувствие Контакта», «Затмение рыбы», «Дачка на Лунном Кавказе», «Ф — значит «фантастика», «С днем рождения, Белый Свет!», «Traveller-Notebook с обложкой из человеческой кожи».

Книга выпущена к 60-летию писателя.

«Получив возможность опубликоваться в издательстве «Млечный Путь», я, разумеется, обрадовался. С подбором материала у меня не возникло никаких затруднений – за 35 лет работы в литературе и журналистике у меня накопилось материала на несколько книг. Надо было лишь точно и правильно расставить акценты – ведь я не только размышляю над животрепещущими вопросами современности, но и часто вспоминаю старый Баку, город моего детства и юности, культуру и быт тех лет», — рассказывает А.Хакимов #.

Автор отмечает, что для него было важно уравновесить личное и, так сказать, общественное.

«Затруднения возникли, когда мне предложили самому написать аннотацию к своему сборнику. Аннотация должна быть всеобъемлющей, но в то же время и сжатой, сказать многое, но при этом не сказать ничего… то есть, пробудить у читателя интерес к книге, но в то же время не спойлерить», — говорит он, выражая благодарность Павлу Амнуэлю, высоко оценившему плоды писательского и журналистского труда азербайджанского автора.

Рассказывая о дальнейших планах, А.Хакимов отметил, что он «постарается продолжать размышлять и писать, и делать и то, и другое так, чтобы это было интересно как можно большему кругу читателей»:

«Еще не поздно спасти нашу планету, нашу цивилизацию, еще в наших силах что-то изменить. Одним из способов воздействия является слово. Слово — могучая сила. Попробую воздействовать словом… Причем — обдуманным словом», — заключил писатель.