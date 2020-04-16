Израиль возвращается к нормальной жизни

Сегодня министр обороны Нафтали Беннет представит на заседании кабинета министров свою концепцию перехода от «молотка» к «пинцету», другими словами – процесс возвращения к той жизни, которая до эпидемии коронавируса считалась рутинной – с запуском и открытием почти 100% бизнеса в Израиле. Об этом пишет 7kanal.

Речь идет о восстановлении практически в полном объеме сфер производства, торговли и услуг, за исключением индустрии отдыха и развлечений, мероприятий, подразумевающих большое скопление людей. При этом, согласно плану Беннета, на работу не должны возвращаться сотрудники, старше 65-ти лет и граждане с хроническими заболеваниями.

Беннет настаивает, что экономика, торговля и система образования — от детских садов до третьего класса школ — должны быть открыты незамедлительно в ближайшее воскресенье.

Наряду с этим Нафтали Беннет предлагает принять ряд дополнительных мер, в том числе усиление социальной удаленности и повышение предосторожности к лицам в возрасте 65 лет и старше, а также должно быть особое обращение с лицами в возрасте 50–65 лет. Кроме того, особого внимания требуют дома престарелых и центры для пожилых людей.

Согласно предложению Беннета, тестирование на коронавирус должно быть ускорено, а время для анализа результатов значительно сокращено. Министр обороны также предложил предпринять целенаправленное закрытие на уровне зданий или микрорайонов серьезно пострадавших от коронавируса территорий, но не устраивать общее закрытие.

Беннет сказал, что «экономический и медицинский ущерб, а также ущерб национальной мощи Израиля в результате продолжающегося карантина несравнимо больший, чем прямой медицинский риск коронавируса, которым можно управлять. Продолжение ограничений на аналогичном (или слегка сниженном) уровне вызовет нанесение серьезного ущерба государству Израиль и его гражданам».

Также Нафтали Беннет отметил: «Сотни тысяч бизнесменов и предпринимателей столкнулись с тем, что их бизнес разрушен. Миллион безработных полностью потерял свой доход. Ограничения, которые были актуальны, когда развивалась эпидемия, сейчас неуместны».