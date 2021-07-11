Военно-политический кабинет безопасности Израиля, в который входят ключевые министры нового правительства Нафтали Беннета, принял в воскресенье решение «сократить переводы Палестинской национальной администрации (ПНА) на 597 млн шекелей (около $183 млн) — сумму, которую та выплатила в качестве пособий родственникам палестинских террористов в 2020 году». Об этом сообщила канцелярия премьера.

«Кабинет безопасности сегодня утвердил представленный министром обороны Бени Ганцем отчет в отношении замораживания средств, перечисляемых палестинскими властями террористам и их семьям. Согласно отчету, подготовленному управлением по борьбе с терроризмом Министерства обороны Израиля, палестинская администрация в 2020 году перечислила 597 млн шекелей на такую поддержку терроризма. После утверждения отчета эти средства будут ежемесячно удерживаться из платежей, которые Израиль переводит властям Палестины», — говорится в заявлении канцелярии.