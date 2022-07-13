Израиль дал согласие на поставку королевству Бахрейн беспилотных самолетов и систем перехвата БПЛА, сообщило The Wall Street Journal.

Издание цитирует высокопоставленный источник в королевстве, согласно которому офицеры израильской общей службы безопасности (ШАБАК) и службы внешней разведки «Моссад» в течение нескольких месяцев тренировали офицеров бахрейнской разведки.

NEWSru.co.il отмечает, что посол Бахрейна в Израиле Халед аль-Джалахме посетил офисы оборонного концерна «Эльбит Маарахот», одного из трех крупнейших в Израиле. После посещения он сообщил, что рассматривались возможности сотрудничества.