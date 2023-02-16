Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что во время встречи с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном поднял вопрос формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

«Мы ведем переговоры с рядом стран о том, чтобы они присоединились к реализации формулы мира. Мы знаем, Израиль знает даже лучше нас, потому что борется за себя уже десятилетиями… Мы знаем, что справедливый мир может существовать только в условиях, когда ты достаточно сильнее, чтобы быть способным этот мир защитить. И это был лейтмотив разговора, мы с Эли очень хорошо друг друга понимаем в этом вопросе», — добавил Кулеба.

Также министры обсудили сотрудничество в рамках ООН, в частности накануне годовщины полномасштабного вторжения.

В то же время Коэн сказал, что Израиль поддерживает территориальную целостность Украины. «Я сказал Кулебе, что Израиль поддержит украинскую мирную инициативу в ООН на следующей неделе», — подчеркнул он.