Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра в Сирии, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на государственное сирийское агентство САНА.

Агентство отмечает, что человеческих жертв в результате обстрела нет.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна находится в начале нового этапа войны с террором, в связи с чем будет создана национальная гражданская гвардия. Он добавил, что первостепенной задачей израильского правительства является возвращение «личной безопасности» граждан.