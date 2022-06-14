Израиль пригрозил президенту Сирии Башару Асаду разбомбить его дворцы, если он не прекратит или не сократит военное сотрудничество с Ираном на своей территории. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на портал Elaph.

Согласно высокопоставленному источнику в израильских ВС, Тель-Авив предупредил Асада, что дальнейшее сокрытие операций Ирана в его стране и передача Тегерану оружия может обернуться для сирийского президента потерей одного из его дворцов. The Jerusalem Post в то же время пишет, что ей не удалось подтвердить эту информацию.

Ранее стало известно, что взлетно-посадочные полосы и освещение международного аэропорта Дамаска были выведены из строя после нанесенного израильскими ВВС удара. Также было повреждено здание одного из терминалов. (gazeta.ru)