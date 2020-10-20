Израиль и ОАЭ вводят безвизовый режим

20 октября в Израиль прибудет первая в истории правительственная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее возглавляет государственный министр в министерстве финансов Убейд аль-Таэр. Сопровождают делегацию представители американской администрации во главе с министром финансов Стивом Мнучиным, передает newsru.co.il.

Самолет с делегациями должен приземлиться около полудня. В аэропорт Бен-Гурион прибудут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Габи Ашкенази, глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шаббат.

Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере авиации, научной и технологической областях, защите инвестиций. Однако наиболее значительным станет договор о введении безвизового режима между двумя странами. Таким образом, ОАЭ станет единственным арабским государством, которое израильтяне смогут посещать без виз.

Накануне визита кабинет министров ОАЭ проголосовал в поддержку мирного соглашения с Израилем. В опубликованном заявлении правительство Эмиратов поручает парламенту завершить конституционный процесс ратификации договора.