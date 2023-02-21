Израильский концерн «Авиационная промышленность» (IAI) и «Судостроительная компания Абу-Даби» (ADSB), госпредприятие Объединенных Арабских Эмиратов, на проходящей в Абу-Даби выставке морских вооружений NAVDEX презентовали первую совместную разработку, сообщает IsraelDefence.

Это 17-метровый безэкипажный патрульный катер, способный выполнять как военные, так и гражданские задачи. Катер может управляться дистанционно или вообще действовать без участия человека по заранее определенным алгоритмам с применением технологий искусственного интеллекта.

Во время осуществления проекта конструированием корабля занималось ADSB, а израильский концерн отвечал за оснащение электроникой, радарными системами, управлением и за программное обеспечение.

Такие суда можно использовать для морского патрулирования, они способны обнаруживать различные угрозы, в том числе морские мины и подводные лодки, собирать разведывательную информацию, оснащены дистанционно управляемыми пулеметами. В гражданском секторе его можно применять для различных задач: мониторинга загрязнения акватории, спасательных работ, тушения пожаров и других.