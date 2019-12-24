Израиль готовит аннексию Западного берега реки Иордан

Израиль продолжает готовиться к аннексии поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщили в офисе премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, пишет The Jerusalem Post.

Согласно информации, с соответствующим вопросом в администрацию обратился Давид Элхаяни, глава совета Йеша — организации муниципальных советов поселений на Западном берегу. Он решил прояснить ситуацию на фоне заявления прокурора Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуды о возможном признании подобных действий военным преступлением. Офис в ответ заверил Элхаяни, что специальный комитет продолжает подготовку к аннексии.

Ранее Нетаньяху также подтвердил свое обещание. «Мы обеспечим признание США нашего суверенитета в долине реки Иордан и во всех поселениях», — заявил он.

| 2019-12-24T14:37:25+00:00 24 декабря 2019, 16:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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