Израиль: чего ждать от «левоцентристов»?

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил формирование кабинета министров лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу, чьи сторонники сформировали вторую по численности фракцию в Кнессете по итогам досрочных парламентских выборов 2 марта, передает Anadolu.

Интересный момент — Бени Ганц заручился поддержкой «Объединенного арабского списка», представляющего интересы этнических палестинцев — граждан Израиля.

На фоне политического кризиса в Израиле за последний год в этой стране трижды проводились выборы в Кнессет. Причем на всех выборах лидировала партия «Ликуд», лидером которой является премьер Биньямин Нетаньяху. По итогам выборов 2 марта «Ликуд» получила 36 депутатских мандатов в 120-местном парламенте и одержала победу на выборах.

Однако сторонникам Нетаньяху так и не удалось сформировать коалиционное правительство. У Биньямина Нетаньяху только 58 депутатских рекомендаций, а для формирования коалиционного правительства необходим 61 мандат.

В итоге президент Ривлин провел совещание с представителями восьми партий, вошедших в парламент, чтобы узнать, кого они будут поддерживать в качестве премьера. Партии правого блока поддержали Нетаньяху, а центристы, левые партии и «Объединенный арабский список» — Бени Ганца.

И эти силы часто настроены против мер правых на дальнейшее освоение арабских земель. Сейчас на повестке «сделка века», предложенная Трампом. Интересно, не станет ли новая коалиция выступать против нее, вслед за Палестинской автономией? Тем более, что в коалиции представлены сами палестинцы. И вообще, в какую сторону может повернуть внутренняя и внешняя политика Израиля при более левых силах во власти?

Комментарии на эту тему дали # известные эксперты.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Что касается перспектив «сделки века» в связи с избранием Бени Ганца новым премьер-министром Израиля, необходимо отметить, что по большому счету все решения, которые принимались в рамках сделки, те обязательства, которые приняло на себя в связи с этим прежнее правительство, не потеряют своей силы и при новом кабинете.

В этом смысле, конечно, никто обязательства и решения, которые принимало прежнее правительство, по крайней мере, в самое ближайшее время отменять не будет. Мне представляется, что основательной ревизии все решения, которые принимал кабинет Нетаньяху, подвергаться не будут.

Все-таки речь идет о перспективных, будущих шагах. Ну, базовые решения, которые включает в себя «сделка века» — это признание Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля, аннексия Западного берега реки Иордан и территорий прилегающих к нему – скорее всего, отменяться не будут.

Нужно отметить, несмотря на то, что правительство достаточно левое, Бени Ганц – военный деятель, человек, который долгое время стоял в руководстве ЦАХАЛа. Кроме того, Авигдор Либерман, который является одним из драйверов нового правительства, достаточно радикально настроенный политик. Если у него и были противоречия с Нетаньяху, то, во всяком случае, не в отношении «сделки века». Мы должны прямо говорить, что новый кабинет, скорее всего, будет фокусироваться на решении внутренних проблем Израиля. Это такие моменты, как борьба с коррупцией, решение экономических проблем, которые стоят перед страной, текущие проблемы с коронавирусом.

Возникают вопросы и о том, насколько долговечным будет это правительство. Это достаточно хрупкая коалиция, надо сказать, и наблюдатели предрекают, что она продержится до первого кризиса, до первых серьезных разногласий. Но, так или иначе, гадать на кофейной гуще, делать какие-то прогнозы уже сегодня — дело неблагодарное. Поэтому достаточно и того, что появилось новое правительство, Ганц все-таки стал премьер-министром, но фактор противостояния «Ликуда» с нынешней коалицией все-таки будет играть определяющую роль и во внутренней, и во внешней политике Израиля.

Политолог Расим Мусабеков:

— Я полагаю, что центристская коалиция переходная, временная. «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана с арабским списком в коалиции долго не останется. Цель этой коалиции заключается в том, чтобы удалить с политической сцены Нетаньяху. Либо он это сделает сам, получив гарантии того, что его не будут преследовать по суду. Большинство в Кнессете может наделить Нетаньяху иммунитетом как депутата. Либо ему придется держать ответ перед следствием, и пойти в суд. Так или иначе, его длительному премьерству будет положен конец. Второе обстоятельство связано с эпидемией коронавируса. В такой ситуации нельзя было оставлять страну без правительства. Военный во главе такого правительства может действовать решительно и эффективно. Но не думаю, что эта коалиция продержится больше года.