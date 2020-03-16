Изоляция со всеми вытекающими: правительство должно разработать программы мер соцподдержки, иначе…

Едва успела приглашенная правительством миссия ВОЗ появиться в Азербайджане, рассыпаясь в благодарностях за «вклад в глобальную борьбу с коронавирусом» и помощь Ирану на 5 млн. долларов, как в стране начались «неотложные мероприятия» в рамках мер «социальной изоляции».

В ночь с 13 на 14 марта оперативный штаб при Кабинете министров ввел меры социальной изоляции, заключающиеся в ограничении их работы до 21.00. Специальные правила работы и соблюдения мер дезинфекции были предписаны всем объектам общепита. Кроме того, правительство запретило в ресторанах и кафе массовые торжества и собрания, приостановлена работа клубов и баров после 21:00. В стране запрещены свадьбы и поминки, ограничена работа ресторанов, кафе и баров, закрываются границы с сопредельными странами, что в целом подразумевает серьезные убытки для бизнеса, особенно же субъектов предпринимательства, работающих в сфере гостеприимства.

Кстати, Агентство развития малого и среднего предпринимательства уже высказалось по этому поводу, правда, обтекаемо и без любопытных подробностей. Структура заявила, что сокращение турпотока из-за коронавируса, отмена брони и туров приводит к потерям туристического сектора. Проблема усугубляется тем, что в стране отменили все публичные мероприятия на праздник Новруз, говорится в сообщении этой организации.

Словом, ограничительные меры, введенные для благой цели предотвращения распространения вируса, сулят убытки предпринимателям и рядовым гражданам, работающим в сфере общепита и туристических услуг. «Все эти действия, безусловно, необходимые меры для защиты населения от пандемии коронавируса, и сегодня они принимаются во многих странах мира, — сказал по этому поводу ученый-экономист Губад Ибадоглу. — Однако на этот случай в мировой практике используются также меры содействия бизнесу. Скажем, по линии государства осуществляются программы финансового содействия предпринимателям, понесшим ущерб ввиду ограничения работы их объектов. Наконец, осуществляются социальные программы поддержки граждан, оставшихся без работы».

А как же у нас? Продемонстрировав свою солидарность с Западом в борьбе с коронавирусом, Кабинет министров сообщил, что упомянутые меры принимаются для безопасности самих предпринимателей и их семей. Вот только компенсировать убытки бизнеса государство не будет. А ведь если подумать, один только запрет на свадьбы оставит без работы немало граждан, трудящихся в этой сфере – от поваров до официантов. Опосредованно лишатся привычного заработка водители такси. Ведь рестораны и свадебные торжества формируют спрос на услуги таксистов, одновременно цепной процесс приведет к неоплачиваемым отпускам работников в сфере туризма, гостиничного бизнеса, услуг, транспорта, логистики и прочих областях, говорит Ибадоглу.

«Думается, что в этой связи национальное правительство должно также продемонстрировать заботу о гражданах в ключе их финансовой и социальной поддержки, — полагает экономист. — С этой точки зрения требуется материальная поддержка терпящего убытки бизнеса. Правительство также должно задуматься над разработкой программы мер социальной поддержки и сделать это как можно быстрее. В противном случае субъекты предпринимательства начнут закрываться, умножится число безработных, усилится социальная напряженность».

Кроме этого, по словам ученого, Министерство экономического развития должно перейти на режим усиленной работы во избежание дефицита продовольствия и искусственного завышения цен: «Продовольственный ажиотаж в Баку — естественное следствие происходящих процессов. Такое поведение нашего населения было ожидаемо, в том числе принимая во внимание похожую ситуацию в других странах». С этой точки зрения Минэкономики должно оперативно оценить текущую ситуацию, говорит экономист, обсудить ее с производителями и импортерами основных продуктов питания. В свою очередь Центру экспертизы потребительских товаров при Министерстве экономики следует наладить жесткий контроль во избежание ввоза в страну некачественных и просроченных товаров.

В довесок этому, продовольственный ажиотаж не должен привести к искусственному повышению цен и дефициту. Для этого Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики должна усилить мониторинги. Основная задача в этом плане также лежит на общественных организациях по защите прав потребителей. В том числе следует уделить особое внимание бесперебойному обеспечению населения необходимыми медикаментами и лекарственными препаратами, считает Ибадоглу.