Корейская народно-демократическая республика признала независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство КНДР в Москве.

Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу «ДНР» Ольге Макеевой документ о решении правительства КНДР признать её независимость — об этом со ссылкой на представительство сепаратистов в Москве сообщают прокремлёвские телеграм-каналы. МИД РФ и новостное агентство КНДР сообщения пока не комментировали.

Северная Корея, считающаяся одной из наиболее закрытых и несвободных стран мира, стала третьей после России и Сирии страной-членом ООН, признавшей «ДНР» и «ЛНР». (svoboda.org)