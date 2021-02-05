Избрано переходное правительство Ливии

В Женеве в рамках заседания ливийского форума политического диалога под эгидой ООН избраны глава Президентского совета и премьер-министр Ливии. Об этом объявила спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс, передае Анадолу.

Президентский совет возглавил дипломат Мухаммед Юнис Манфи.

Членами президентского совета избраны Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи.

Премьер-министром стал влиятельный предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба.

Временное правительство будет руководить страной до выборов, запланированных на декабрь.