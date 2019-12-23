Избирательная «карусель» в действии?

23 декабря 2019 года в Азербайджане были проведены муниципальные выборы. В результате выборов должны быть сформированы 1606 муниципалитетов, в которые должны быть выбраны 15 тыс. 156 человек. Кандидатами в члены муниципалитетов являются 41 тыс. 462 человека, представляющих 13 политических партий или являющихся самовыдвиженцами.

В связи с выборами открыты 5,049 тыс. избирательных участков, из которых на 1 тыс. установлены веб-камеры для отслеживания хода голосования в режиме онлайн.

Правом голоса в Азербайджане обладают 4 млн. 972,356 тыс. человек

Наш корреспондент побывал на некоторых избирательных участках и наблюдал за ходом выборов.

Как сообщила # наблюдатель на избирательном участке 8 Избирательного округа №10 Ханым Мустафаева, утром на выборах проголосовала группа избирателей.

«Но через некоторое время на facebook была распространена фотография этих же избирателей, которые голосовали уже на другом участке, то есть занимались избирательной «каруселью»», — сказала она «Зеркалу».

Она направила нам фотографии граждан, которые участвовали в фальсификации выборов.

Наблюдатель от партии «Ени Азербайджан», к сожалению, она не назвала свое имя, заявила, что выборы проходят спокойно в соответствии с требованиями закона.

Наш корреспондент также посетил избирательный участок №5 Бинагадинского избирательного округа.

Все наблюдатели на выборах заявили, что выборы без всяких нарушений.

Правда, наш корреспондент, проживающий на территории Бинагадинского избирательного округа №10, также пытался воспользоваться своим правом участия на выборах. Но, к сожалению, свои имя и фамилию он в списке избирателей не нашел.