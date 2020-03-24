Избавить граждан от обязательств по кредитам и коммунальным платежам

Ввести в срочном порядке мораторий на платежи по банковским кредитам, отменить дифференцированные тарифы на природный газ и электроэнергию, организовать прямое финансовое содействие вынужденно закрывшимся субъектам предпринимательства и потерявшим работу людям предлагают правительству представители гражданского общества.

К этому государство обязывают карантинные меры, массовая приостановка деятельности субъектов хозяйствования по целому ряду направлений экономики и сопряженная с этим потеря источников доходов населения, уверены в экспертных кругах.

«Призывая граждан оставаться дома, правительственные чиновники должны понимать, что, делая это, население потребляет больше газа, воды и электричества. А ведь многие люди потеряли источник дохода, они затрудняются или же вовсе не могут за это платить», — сказал # исполнительный секретарь ReAl, эксперт-экономист Натиг Джафарли. Решить эту проблему, по мнению Джафарли, легко – достаточно отменить дифференцированную систему тарифов на газ и электроэнергию, ликвидировать льготный лимит в сторону удешевления коммунальных услуг: «Технически эта манипуляция с платежной системой займет не больше одного дня, а фактический результат будет огромен».

Он напомнил, что правительство организовало четыре рабочие группы для разработки предложений во избежание негативного влияния коронавируса на социально-экономическую ситуацию в стране. При этом простые решения лежат на поверхности.

В то же время, по его словам, в стране сотни тысяч плательщиков ипотечных, потребительских и бизнес-кредитов. Не все они имеют официальное место работы, а доходы части граждан зависят от ежедневной подработки. И если вопрос с банковскими долгами не решить сегодня, объемы проблемных кредитов серьезно возрастут за два-три месяца. В итоге же государству придется решать эту проблему более высокой ценой. С этой точки зрения, банкам следует предоставить необлагаемый кредит, чтобы финансовые организации могли заморозить процентные ставки по кредитным долгам граждан, говорит Джафарли.

Поддержка бизнеса необходима в том числе для исполнения прогнозируемых налоговых поступлений в государственный бюджет. «Ведь если экономическая активность в стране приблизится к нулевой отметке, это окажет серьезное негативное влияние на объемы налоговых поступлений в государственную казну. Предположим, трансферты из Государственного нефтяного фонда на уровне 11 млрд. манатов будут обеспечены, но откуда взять оставшиеся 13 млрд. манатов? На это не хватит налоговых обязательств аптек и фискальных поступлений с реализации продовольствия», — резюмировал собеседник.

В свою очередь председатель движения «Демократия и благоденствие Азербайджана», ученый-экономист Губад Ибадоглу считает, что правительство должно ввести трехмесячный мораторий на погашение банковских кредитов и коммунальных платежей. Проще всего реализовать эти меры в сегменте коммунальных платежей, поскольку это зависит от государственных компаний. «В связи с падением цен на сырьевых рынках дифференцированная система тарифов на природный газ и электроэнергию для населения должна быть упразднена. Тарифы следует понизить с учетом понижения мировых цен на энергоносители, а также роли этого фактора в формировании тарифов», — уверен экономист.

Также, по его словам, должна быть понижена стоимость на внутреннем рынке производимого в стране бензина и нефтепродуктов, дизельного топлива, мазута. Ведь иначе получается, что страна продает эти продукты дешевле на внешних рынках, компенсируя полученный в результате убыток дополнительными затратами местных потребителей. Экономист предлагает незамедлительные меры социальной защиты граждан. «Нужен указ о дополнительных мерах по усилению социальной защиты безработных, а также лиц, получающих пособия по инвалидности, пенсионеров и других социальных категорий, — уверен он. – Кроме этого, по линии государства должны производиться прямые выплаты потерявшим работу людям и вынужденно закрывшемуся бизнесу».