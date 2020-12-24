Из здания МИД России украли $1 млн

Из главного здания МИД России в Москве вынесли более $1 млн в разной валюте, пишет РЕН ТВ.

Сразу после обнаружения пропажи в качестве главного подозреваемого была задержана ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) МИД России 49-летняя Наталья Агальцова. Также, в качестве сообщника Агальцовой был задержан ее 29-летний сожитель Василий Маковоз. Однако уже через несколько дней их отпустили. При этом спустя время Агальцовой изменили меру пресечения на домашний арест, а Маковоз официально перестал быть подозреваемым.

Уточняется, что похищено было $1 066 638, полученных российским МИД за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой.

Где сейчас находятся похищенные деньги — неизвестно.

В сообщении говорится, что сначала деньги хранились в коробке из-под водки. Позже Агальцова и Маковоз якобы купили сейф, деньги положили в него, а сам сейф — в картонную коробку, в которой он продавался.

Сосед Агальцовой рассказал, что она попросила взять на хранение коробку, на что он согласился, не задавая лишних вопросов. При этом сосед уверяет, что до сих пор не знает, что было в коробке.

В настоящее время по данному факту расследуется дело по статье «Присвоение или растрата».