Из-за запуска «Турецкого потока» Украина будет терять ежегодно $450 млн

Генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона ежегодно будет терять около $450 млн прибыли из-за запуска газопровода «турецкий поток». Об этом сообщает «Интерфакс».

Макогон отметил, что Киев будет искать новые рынки.

«Мощности этого газопровода мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта в Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС», — сказал гендиректор.

Ранее Макогон также заявил, что запуск «Турецкого потока» приведет к сокращению транзита российского газа через Украину в 2020 году на 15 млрд куб. м.

| 2020-01-09T15:39:39+00:00 9 января 2020, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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