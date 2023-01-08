Управление береговой охраны Турции заявило о временном закрытии пролива Босфор, разделяющего Стамбул на европейскую и азиатскую части, для судоходства в обе стороны из-за сильного тумана, передает ТАСС.

«Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04:35», — говорится в сообщении.

Накануне метеорологи предупреждали о сильном тумане в районе Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы с 1 по 6 января. Судоходство в этих районах неоднократно приостанавливалось.

1 января сообщалось о приостановке движения судов по проливу через Босфор из-за погодных условий. Отмечалось, что из-за сильного тумана ухудшилась видимость как в Стамбуле, так и на побережье.