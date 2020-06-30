Из-за тональности высказываний Трампа Берлин сократил число лиц следящих за ходом бесед Меркель

Берлин принял специальные меры, чтобы удостовериться в том, что содержание телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель останется конфиденциальным. Это было сделано из-за «необычной» тональности высказываний Трампа, сообщил германский официальный источник, осведомленный о содержании бесед. Его слова привел во вторник, 30 июня, американский телеканал CNN.

Чиновник охарактеризовал поведение Дональда Трампа в отношении главы правительства ФРГ как «очень агрессивное». Звонки были «настолько необычны», что Берлину пришлось сократить число лиц, которые следят за ходом подобных бесед.

В службе информации и по работе с прессой, действующей при правительстве Германии, в ответ на просьбу DW подтвердить либо опровергнуть эту информацию сообщили, что не будут комментировать «упомянутую публикацию» CNN, и одновременно сослались на «конфиденциальность переговоров федерального канцлера».