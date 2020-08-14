Из-за ситуации в Беларуси Литва призвала созвать Совет по правам человека ООН

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал к созыву Совета ООН по правам человека из-за действий белорусских силовиков во время акций протеста в Беларуси, сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшней конференции министров иностранных дел я призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека ООН по Беларуси, индивидуальным санкциям за применение чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также к созданию фонда ЕС для поддержки жертв репрессий в Белоруссии», — сказал Линкявичюс.

Он добавил, что Литва намерена инициировать создание европейского фонда «в поддержку жертв репрессий в Беларуси».