В связи с запуском ракеты-носителя КНДР в Токио началось заседание Совета национальной безопасности Японии, сообщает агентство «Киодо Цусин».

В заседании Совета принял участие глава японского правительства Фумио Кисида и руководители ряда ведомств.

Кисида заявил, что сведений об ущербе в результате пуска северокорейской ракеты не поступало. Премьер-министр подчеркнул, что власти продолжают анализировать полученные данные о запуске Пхеньяном ракеты.

Ранее сообщалось, что запущенная КНДР в южном направлении космическая ракета-носитель пролетела над Жёлтым морем и не затронула столичный регион Южной Кореи.

Южнокорейские военные утверждают, что северокорейская ракета не смогла достичь точки приземления, намеченной Пхеньяном и исчезла с радаров.

После пуска ракеты КНДР в Сеуле была объявлена воздушная тревога. (Газета.Ру)