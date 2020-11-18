Из-за коронавируса в сезоне 2020/21 пересена 131 игра

Стремительное распространение пандемии коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на мировой спорт.

Как сообщает аpasport.az, в командных видах спорта перенесено много игр.

Неслучайно из-за пандемии в сезоне 2020/21 на сегодняшний день не состоялась 131 игра. Это 41 футбольных, 9 баскетбольных, 61 волейбольных, 20 гандбольных матчей.

Отметим, что из-за коронавируса многие крупные турниры, в том числе чемпионат Европы и Токийские летние олимпийские игры перенесены на 2021 год, а некоторые соревнования отменены.