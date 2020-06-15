Из пищевода москвички достали зубную щетку

Московские врачи достали из пищевода девушки зубную щетку, которую она случайно проглотила. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, 22-летняя девушка пыталась протолкнуть щеткой застрявший кусок колбасы.

После решения консилиума Боткинской больницы совместно с ответственным хирургом Исламом Бабаевым было принято решение о проведении эндоскопии для извлечения инородного тела. Зубная щетка была извлечена из пищевода девушки спустя час.

Как также отмечает СМИ, инцидент произошел во время семейного ужина. Родители москвички сразу вызвали скорую после случившегося. (gazeta.ru)