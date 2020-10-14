Из оккупированной Шуши сбежали 80% жителей

Оккупированный азербайджанский город Шушу покинули уже около 80 процентов жителей, сообщает ТАСС.

В Шуше до начала боевых действий жили порядка 5 тыс. человек.

«Основное население было эвакуировано в соседние поселения Армении, — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС так называемый «глава» местной сепаратистской администрации. — Никто из оставшихся не пострадал. Успели спрятаться в убежищах. На данный момент в городе не больше 20-30 процентов населения, в основном люди среднего возраста. Женщин и детей эвакуировали, а мужчины на фронте. Тех, кто остался, стараемся обеспечивать всем необходимым».

| 2020-10-14T18:07:31+04:00 14 октября 2020, 18:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss