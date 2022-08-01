За последний год 2 тысячи 646 членов FETÖ были исключены из Министерства национальной обороны Турции и его структур.

Об этом в интервью агентству Anadolu заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что с 15 июля 2016 года по сегодняшний день это число составляет 24 тысячи 435 человек. По словам Акара, эти меры еще больше усилили Турецкие Вооруженные Силы: «После 15 июля 2016 года у нас прошла серия операций «Щит Евфрата», учения, напряженная деятельность, примеры Азербайджана, Ливии».