Палестинская группировка «Исламский джихад»* выпустила по Израилю около 160 ракет, из них 130 попали на территорию еврейского государства, 60 были перехвачены, сообщает Kan.

По информации радиостанции, в ответ на обстрелы израильская армия нанесла несколько десятков ударов по объектам группировки. Были поражены около 40 целей. Среди них – пусковые установки, склады с оружием, а также наблюдательные посты.

В Министерстве обороны Израиля сообщили, что глава оборонного ведомства страны Бени Ганц 6 августа провел совещание по оценке ситуации. Он отдал приказ продолжить наносить точные удары по целям радикального палестинского движения «Исламский джихад» в секторе Газа.

Министр также призвал сосредоточить внимание на предотвращении ракетных обстрелов Израиля и распорядился продолжать работу по поддержке жителей населенных пунктов на границе с Газой.

Напомним, 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против радикальной группировки «Исламский джихад». В приграничных с сектором Газа районах Израиля объявлено чрезвычайное положение.

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что операция в секторе Газа продлится до достижения целей (aif. ru)