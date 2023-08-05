Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за последние 13 лет, сообщает агентство AMNA со ссылкой на доклад оперативного подразделения Beyond Института астрономии, астрофизики, космических приложений и дистанционного зондирования Национальной обсерватории Афин.

По данным института, в результате пожаров сгорело более 50 тысяч га леса.

«Пожары причинили значительно больший ущерб, чем любой в соответствующий период за последние 13 лет. Площади, выжженные в июле 2023 года, в три раза больше, чем в том же месяце 2022 года, и в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года», — говорится в докладе.

Отмечается, что большинство пожаров произошло в районах, которые и раньше страдали от стихийного бедствия. К примеру, на Корфу половина сгоревшей площади уже горела в 2000, 2005, 2007, 2011 и 2017 годах. (gazeta.ru)