Июль официально стал самым жарким месяцем с 1850 года. Об этом сообщили в европейской службе по изучению изменения климата Copernicus.

По данным учёных, среднемировая температура в прошедшем июле составила почти 17°С, что на 1,5°С выше июльской доиндустриальной и на 0,3°С больше предыдущего рекордного июля 2019 года.

Экстремальную жару зафиксировали на всех континентах, следует из данных Copernicus.

Лесные пожары на фоне высоких июльских температур возникали и в странах южной Европы. В Португалии с огнём борются до сих пор: пожары уже уничтожили около семи тысяч гектаров леса, в ходе тушения пострадали как минимум девять пожарных, из населённых пунктов эвакуировали более 1400 человек, из-за огня власти частично перекрыли трассы.

Ранее в Греции из-за лесных пожаров экстренно эвакуировали более 20 тысяч жителей и туристов. В регионах Италии, где несколько недель стояла жара, умерло на 7% больше жителей, чем обычно. В Испании пожары выжгли более тысячи гектаров растительности. Кипр обратился за международной помощью для тушения огня. В Турции из-за жары уровень воды в водохранилищах упал до рекордного за последние девять лет. В некоторых из этих стран жара прогнозируется и в августе.

В азиатских странах – Китае, Индии, Японии и Южной Корее – в июле также фиксировались температурные рекорды. В Синьцзяне на северо-западе Китая воздух нагревался до 52°C. Японские СМИ сообщали, что только за одну неделю июля с тепловыми ударами были госпитализированы более девяти тысяч японцев.

В Канаде продолжается рекордный сезон лесных пожаров: сгорело уже десять миллионов гектаров леса, что в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. На юге США экстремальная жара держится уже более месяца. Сегодня под воздействием опасных температур находятся 66 миллионов американцев, следует из свежих данных The Washington Post.

В странах Южной Америки сейчас зима с жарой до 37°C, что чилийские климатологи назвали «необычным». По их данным, установившаяся в стране температура на 15 градусов превышает типичную. В Парагвае, Боливии и на юге Бразилии жара достигла почти 39°C.

Австралийская зима также обновляет рекорды. Июль в Сиднее стал самым тёплым за всю историю наблюдений, то же установлено для дневных температур в Канберре. В крупных городах на юго-востоке материка днём прогнозируют до 20°C, а в северном Дарвине – выше 30°C.

Зимняя площадь морского льда в Антарктиде в июле достигла минимума за всю историю наблюдений. Согласно тепловой карте Copernicus, на материке зафиксировали самые аномально высокие температуры. Сейчас ледники в Антарктиде тают быстрее, чем когда-либо за 5,5 тысяч лет, следует из исследований палеоэкологов.

Метеорологи ООН связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Высокие температуры приводят к гибели и ухудшению самочувствия людей и животных, уничтожению растений, повреждению домов, инфраструктуры и памятников архитектуры, а также способствует распространению засух и лесных пожаров. (svoboda.org)