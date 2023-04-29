Хорватская модель, самая сексуальная спортивная болельщица мира Ивана Кнолль, которая, напомним, приехала в Баку на Гран При Азербайджана Формулы-1 в качестве звездной гостьи, впервые попробовала азербайджанские кутабы. Снимками «Мисс Хорватия» поделилась на своей странице в Инстанрам.

Во второй день гонки Ивана появилась в паддоке Ф1 в мини шортах из денима и черном корсете.

Образ красотки приковал к ней всеобщие взгляды. Не устоял и пилот Ferrari Шарль Леклер, который сфотографировался с горячей хорваткой.

«Ну вы поняли, за кого я болею на Формуле», — недвусмысленно подписала фотографию Ивана Кнолль.