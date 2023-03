Западные разведки пришли к однозначному выводу о том, что широко разрекламированное наступление российских оккупационных войск (РОВ) в Украине окончательно выдохлось, не достигнув каких-либо значительных результатов. В какой-то мере это дает основание подвести итоги зимней кампании, и предварительно оценить возможности сторон на предстоящий весенне-летний период.

В оперативном отношении РОВ продвинулись на незначительное расстояние и по подсчетам западных военных экспертов за каждый километр фронта заплатили как минимум двумя тысячами погибших и большими потерями техники.

В Бахмуте, несмотря на продвижение РОВ, для них создается довольно опасная ситуация фланговых ударов ВСУ с юга и севера в основание клещей охвата города. За этим последует окружение или беспорядочное отступление. Именно об этом говорил директор группы Вагнер Евгений Пригожин. Судя по всему, его призывы к своему командованию остались voice calling in the wilderness — гласом вопиющего в пустыне. Пока же украинское командование усиливает оборону Бахмута и тем самым заставляет РОВ терять около тысячи человек в сутки в бессмысленных атаках пехоты часто без поддержки артиллерии и бронетехники.

С другой стороны, в Киеве не скрывают желания начать наступление ВСУ. В Украине формируется три корпуса в составе 6 бригад. Они будут вооружены западным оружием, сейчас личный состав проходит подготовку, обучение в европейских странах и боевое слаживание формируемых подразделений. Как сказал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залежный в интервью еженедельнику The Economist, численность трех корпусов составит около 60 тыс. человек.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в одном из интервью высказал мнение, что наступление ВСУ начнется через два месяца в случае соблюдения графика поставок в Украину необходимого западного оружия. Пока это остается в ряду предположений, кроме одного. Наступление ВСУ обязательно будет после того как командование решит два важнейших вопроса: где и когда.

Если отвлечься от военных и оперативных проблем, то у Москвы сложности как внутри страны, так и вне, растут как лавина, сорвавшаяся с горы.

Турция прекратила поставки в Россию подсанкционных товаров, что вызвало своего рода панику. В частности, без некоторых западных компонентов невозможно производство снарядов. И это в условиях все обостряющегося снарядного голода на линии фронта. Выпуск артиллерийских боеприпасов и так был неудовлетворительным как по количеству, так и по качеству, а тут еще такая неприятность.

Причины, по которым Анкара пошла на такой шаг, требуют отдельного рассмотрения, но факт и притом крайне неприятный налицо. Проблема также в том, что президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились на встрече в Белом доме усилить борьбу со странами, помогающими России обходить санкции.

Отсюда следует, что не только Турция, но и другие страны не станут поставлять Москве подсанкционные товары, чтобы не нарваться на серьезные рестрикции как США, так и Евросоюза. В конце концов, every miller draws water to his own mill — каждый мельник черпает воду для своей собственной мельницы. Опыт Ирана наглядно показывает что получается, если заводиться с Западом в широком смысле. Даже Китай не хочет дразнить западных гусей. Не то у Пекина положение в экономике и финансах, чтобы добавлять проблемы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, китайская интернет-площадка Aliexpress заблокировала продажу беспилотников DJI и Autel клиентам из России. При этом уже приобретенные дроны были ограничены в функционале. В DJI заявляют, что «не оказывают услуги россиянам» и «не способствуют чьей-либо военной деятельности». И это в момент, когда российская армия крайне нуждается в дронах, причем любых. Даже китайские коммерческие беспилотники были для нее очень важны, и теперь возникла очень большая проблема. Она очень скоро отзовется и, причем негативно на ходе боевых действий российской армии.

Как пишет Bloomberg, Евросоюз намерен призвать Казахстан, ОАЭ и ряд других стран прекратить реэкспорт своих товаров в Россию. Призыв, которому нельзя не последовать. Казахстан и так насколько возможно ограничивает свои финансовые и экономические контакты с российскими контрагентами по товарам двойного назначения. С ОАЭ несколько сложнее, но в Абу-Даби просчитают риски и сделают правильные выводы.

И еще одна новость, имеющая стратегическое значение. У российских нефтяных компаний растут проблемы с экспортом дизельного топлива, которое с февраля попало под европейское эмбарго и price cap — потолок цен — от стран G7. И это при скидках в $35 за баррель.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler — компании, отслеживающей танкерные перевозки, на начало марта 4,4 млн баррелей дизеля застряли в судах, превращенных в плавучие хранилища. Как отметил Марк Уильямс, аналитик Wood Mackenzie, Россия продолжает отгружать дизельное топливо из портов, «зная, что пристроить его некуда». Если нереализованные объемы продолжат расти, скорее всего, экспорт дизеля придется сокращать, одновременно уменьшая его производство. Отсюда неизбежно произойдет снижение добычи нефти, так как заводы не смогут ее перерабатывать и складировать. Хранилищ для этого просто нет. Финансовые последствия для бюджета и не только очевидны.

Отметим одну финансовую проблему, имеющую большое социальное значение. Дефицит российского бюджета приближается к отметке 6 трлн рублей. Отсюда задолженность по зарплате бюджетникам, как сообщил Росстат, в феврале подскочила на 1400%. На 1 марта совокупный объем зарплатных долгов перед бюджетниками достиг 152 млн руб., хотя еще в январе это было 10 млн, а на конец декабря задолженность была нулевой. И это только начало.

Теперь подведем общие итоги военной зимы.

Во-первых, наступление РОВ в оперативном плане значительных успехов не принесло. Бахмут взять не удалось, под Угледаром наступающие российские войска были разгромлены с огромными потерями в личном составе и технике. Речь идет о печально известной 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, 40-й бригаде Северного флота и 14-й отдельной бригаде.

Значение разгрома под Угледаром еще и в том, что появляется возможность наступления ВСУ от этого города в направлении азовского побережья. Этот вариант довольно часто обсуждают военные эксперты как украинские, так и западные.

Во-вторых, стратегически российские войска растянуты на огромном фронте и не могут обеспечить необходимую плотность войск и техники по всей линии боевого столкновения. К тому же направление ударов ВСУ при наступлении предвидеть невозможно. Украинское командование принимает нестандартные решения и имеет возможность достаточно быстро перебрасывать войска и технику в необходимые пункты. К тому же украинская логистика несравненно лучше российской и отсюда соответствующее обеспечение войск, что является важной составляющей успеха.

В-третьих, поток западной помощи Украине из ручейков превращается в полноводную реку. ЕС формирует систему поставок Украине миллиона снарядов калибра 155 мм. При этом снаряды будут поступать прямо со складов армий соответствующих стран, чтобы сейчас не тратить время на их изготовление.

Одновременно Европейская комиссия ведет переговоры с 15 компаниями в 11 странах о срочном изготовлении снарядов калибра 155 мм как для Украины, так и для пополнения складов соответствующих вооруженных сил. Отметим, что производственные мощности США по изготовлению снарядов ниже европейских.

Западные поставки не ограничиваются только снарядами. Уже формируются украинские танковые батальоны с танками Leopard, поступают системы ПВО и противоракетной обороны, а также многое другое.

В-четвертых, санкционный режим значительно усиливается и лазейки с его обходом закрываются. Даже в Латинской Америке при всем удалении от украинского фронта растет нежелание иметь дело с Россией. Провести саммит Россия — Латинская Америка у Москвы не получается, а вот в Киеве ведется практическая работа по саммиту Украина — Латинская Америка. В Белокаменной бьют тревогу, так как все больше стран в западном полушарии готово включиться в поставки военного снаряжения Украине. США готовы платить за снаряды, танки и амуницию, так почему бы не заработать.

В целом международные позиции России ухудшаются. И это еще один очень важный итог зимней кампании. Москва войну проигрывает, и с ней остаются только международные изгои типа Ирана. Даже Китай без лишнего шума отодвигается в сторону.

С проигравшими никто дело иметь не хочет. Наиболее проницательные в российской столице это начинают понимать, но пока их голоса не слышно. Тем больнее будет расставание с иллюзией, так называемой великой страны.