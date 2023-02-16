В прямом эфире ведущих телевизионных и радио каналов Турции продолжается кампания под девизом «Турция единое сердце».

Сумма пожертвований в ходе кампании под девизом «Турция единое сердце» по оказанию помощи пострадавшим при землетрясении достигло 115,1 млрд лир (6 млрд 106 миллионов долларов США). Получено более 9 миллионов СМС поддержки.

Благотворительная акция, в связи с землетрясением, затронувшим 11 провинций Турции, запущена 15 февраля совместно на экранах ТВ и радио Турции, Азербайджана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Кампанию «Турция единое сердце» поддержали 213 телевизионных и 562 радио каналов из различных стран мира, сообщает Агентство Анадолу.