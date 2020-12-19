Итальянские компании привлекут к возрождению Карабаха

Министр энергетики, сопредседатель азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Парвиз Шахбазов и государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседатель межправительственной комиссии Манлио Ди Стефано провели встречу в формате видеоконференции.

Как сообщает Министерство энергетики, стороны обсудили вопросы, включенные в повестку дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Италией, в том числе сотрудничество с итальянскими компаниями в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

В ходе встречи итальянский сопредседатель выразил удовлетворение визитом в Баку и проведенными в рамках визита встречами с президентом Ильхамом Алиевым, а также с другими официальными лицами, отметив, что между двумя странами ведутся плодотворные переговоры по развитию сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах.

С итальянскими компаниями были обсуждены проекты в области восстановления энергетической инфраструктуры, градостроительства, очистки территорий от мин, восстановления исторических памятников на освобожденных территориях, сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства.