Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает «Европейская правда».

Во время разговора глава государства поблагодарил главу правительства Италии за солидарность и всестороннюю поддержку Украины.

Также он приветствовал предоставление итальянским правительством дополнительных 10 миллионов евро помощи, которые анонсировал министр иностранных дел страны Антонио Таяни на конференции по поддержке Украины в Париже еще 13 декабря.

«Госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем противовоздушной обороны для защиты украинского неба. Обсудили «формулу мира», — добавил Зеленский.