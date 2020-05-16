Италия открывает границы

Правительство Италии намерено с 3 июня этого года снять запрет на поездки между регионами, а также разрешить въезжать в страну и выезжать из нее в рамках ослабления ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении правительственной пресс-службы, опубликованном в ночь на субботу по итогам заседания Совета министров республики, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, с 3 июня поездки между регионами Италии могут быть запрещены лишь в случае наличия высокого риска заражения коронавирусом в этих районах. Эти же правила будут применяться и к гражданам, планирующим въехать в Италию или выехать из нее, то есть государственный запрет может быть введен на посещение, а также прибытие из стран и с территорий со сложной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с ограничениями, вытекающими из указов ЕС и международных обязательств. Передвижения между Ватиканом или Сан-Марино и соседними территориями будут разрешены.

Кроме того, с 18 мая снимаются ограничения на передвижение граждан в пределах одного региона, однако, отмечается в сообщении, в случае обострения эпидемиологической ситуации местные власти могут возобновить действие ограничительных мер.

В пятницу итальянские СМИ со ссылкой на черновик декрета сообщили, что итальянское правительство подготовило новый документ, согласно которому с 18 мая разрешается возобновление после карантина всей коммерческой деятельности при соблюдении строгих правил безопасности. Ранее уже указывалось, что речь идет о заведениях общепита (барах и ресторанах), парикмахерских и магазинах розничной торговли. При этом правительство передает право принятия решений и уточнений по отдельным секторам главам региональных администраций, которые должны действовать, исходя из эпидемиологической ситуации в той или иной области.

За несоблюдение предписаний предусмотрены санкции, которые включают денежный штраф, административную ответственность, временное закрытие того или иного заведения в случае выявления нарушений. Среди обязательных условий — соблюдение безопасной дистанции не менее метра, а где-то и двух, ношение защитных масок, перчаток в закрытых помещениях, включая церкви, где возобновляются службы с участием верующих.