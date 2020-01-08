Италия не подписала документ по Ливии

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не подписал итоговый документ, принятый по окончании координационного совещания в Каире с участием глав внешнеполитических ведомств Египта, Франции, Италии, Греции, Кипра, посвященного ситуации в Ливии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском МИД.

«Италия посчитала эту декларацию не слишком уравновешенной», — указало агентство. В частности, Ди Майо добивался смягчения достаточно жестких формулировок в адрес главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и поддерживающей его, в том числе военными методами, Турции. Рим настаивает на равномерном отношении ко всем сторонам конфликта, особенно на этапе подготовки к берлинской конференции по ливийскому урегулированию, которая должна пройти до конца месяца.

Примечательно, что Рим был одной из первых европейских столиц, осудивших решение Анкары направить военную миссию в Ливию, где идет гражданский конфликт. В среду в Риме побывал командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, который встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. При этом Сарадж, которого тоже к вечеру ждали в Риме, не приехал в итальянскую столицу. (ТАСС)