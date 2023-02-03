Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T, который Украине совместно передадут Италия и Франция, может быть развернут в течение двух месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью телеканалу Rai. «(SAMP/T — ред.) будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель», – уточнил итальянский министр.

Говоря о дальнейшем ходе войны в Украине, Таяни отметил, что «прогноз делать трудно», но, по его мнению, РФ «непременно будет искать выход из сложившейся ситуации и поэтому международное сообщество должно «посвятить себя защите украинской независимости и работать ради достижения мира». (УНИАН)