Российские официальные лица отправляют в Украину новый батальон, сформированный из лиц армянской национальности.

Как передает #, об этом Институт изучения войны США (ISW) сообщает со ссылкой на российские источники.

2 июля российские источники распространили фотографии с церемонии отправки из армянской церкви в Москве вышеупомянутого добровольческого батальона «Арбат».

Один из российских источников сообщил, что в составе армянского батальона, который будет воевать против Украины, есть граждане Армении и этнические армяне из Абхазии.