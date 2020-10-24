Испытания вакцины Johnson&Johnson возобновятся после смерти добровольца

Американская компания Johnson&Johnson в ближайшее время возобновит третий этап испытаний вакцины от коронавируса после смерти одного из добровольцев, так как его гибель оказалась не связана с препаратом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на два неназванных источника.

Издание отмечает, что мужчина умер в результате инсульта. Независимый комитет провел расследование инцидента и пришел к выводу, что вакцинация «не имеет явного отношения» к произошедшему, а также что инъекция могла спровоцировать инсульт. Заключение сделано на основе медицинской документации по погибшему и базы данных с 100 тысячами человек, вакцинированных на основе такой же базовой технологии.

Разрешение на возобновление исследований было получено 23 октября от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food and Drug Administration). В США уже началась подготовка к новым исследованиям. В других странах возобновление программы произошло раньше.

О необъяснимой болезни участника исследований, который позже скончался, стало известно 13 октября. Тогда в Johnson&Johnson приостановили тестирование. Компания проводила третий этап клинических испытаний, в ходе первого и второго этапа у добровольцев зарегистрирован устойчивый иммунный ответ. Первую партию препарата планировалось выпустить в оборот в начале 2021 года.

Помимо Johnson&Johnson разработкой вакцины в Соединенных Штатах занимаются американская биотехнологическая компания Moderna, компании Merck и Pfizer, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca вместе с учеными из Оксфордского университета (Великобритания).

Minval.az