Исполком УЕФА отменил ограничение по зрителям на матчах Евро-2020

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил ограничение на количество зрителей на матчах под эгидой организации, которое ранее составляло 30% от заполняемости стадионов.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

При этом УЕФА сохранила запрет на посещение болельщиками гостевых матчей под эгидой организации до финальных матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов, которые пройдут 26 и 29 мая соответственно, но не включая их.