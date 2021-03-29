Испания заявила, что в июне введет ковидные паспорта

Перед реализацией плана минимум 70-ти процентам испанцев нужно сделать прививки. Впрочем, этот показатель могут снизить до 30-40 процентов, хотя против этого возражают медики. Темпы напрямую зависят от поставок вакцины AstraZeneca. Так что назвать четкую дату, когда появятся паспорта, пока сложно.