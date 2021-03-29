Испания заявила, что в июне введет ковидные паспорта

Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых «зеленых сертификатов» или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам, сообщает «Турпром».
Перед реализацией плана минимум 70-ти процентам испанцев нужно сделать прививки. Впрочем, этот показатель могут снизить до 30-40 процентов, хотя против этого возражают медики. Темпы напрямую зависят от поставок вакцины AstraZeneca. Так что назвать четкую дату, когда появятся паспорта, пока сложно.
Власти Балеарских островов предложили первыми опробовать пилотную схему в своем регионе, однако Марото ответила им отказом. Она хочет, чтобы паспорта были сразу введены по всей стране.
| 2021-03-29T19:58:28+04:00 29 марта 2021, 20:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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