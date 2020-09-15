Испания поставила франкизм вне закона

В Испании принят Закон демократической памяти, запрещающий оправдание и прославление франкизма и деятельность организаций, носящих имена представителей эпохи Франко, пишет DW.

Он призван поставить под запрет «любые попытки оправдывать или восхвалять франкистскую диктатуру 1936-1975 годов и ее деятелей». Новое законодательство впервые в Испании официально осуждает режим генерала Франко и запрещает общественные организации с франкистскими названиями. Таким образом, оно дополняет решения о «дефранкизации» 2007 года, на основании которых улицы испанских городов уже лишились франкистских названий, памятников и мемориальных досок в честь деятелей бывшего режима.

Вместе с тем, некоторые положения нового закона вызвали неоднозначную реакцию и будут оспорены в Конституционном суде страны.

Закон, экземпляр которого имеется у DW, характеризуется правительством как мера по «окончательной дефранкизации» Испании. Он позволяет закрыть восемь общественных организаций с франкистскими названиями — в первую очередь, существующий с 1976 года Национальный фонд имени Франсиско Франко. Запрещаются также публичные выступления сторонников диктатуры и демонстрация символики той эпохи: портретов, эмблем и флагов.

Одновременно планируется полностью реализовать решения 2007 года — перезахоронить останки франкистских военны: Кейпо де Льяно и Гарсии Морато, которые ныне покоятся соответственно в храмах Севильи и Малаги. Правительство планирует также составить списки всех жертв диктатуры и идентифицировать останки этих жертв в братских могилах. Будут ликвидированы судебные приговоры эпохи Франко и дворянские звания, присвоенные диктатором своим приближенным.