Испания отправила морским путем в Украину последние четыре танка Leopard 2, которые прибудут в страну на следующей неделе.

Как передает УНИАН, об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Помимо этого, Испания предоставит в течение лета 10 бронетранспортеров после капремонта и несколько бронированных вездеходов, грузовиков и машин скорой помощи, передает Europa Press.

Роблес отметила, что Украине передан полевой госпиталь с возможностями проводить экстренные операции. В нем также есть послеоперационные помещения, аптека, лаборатория и т.д. Госпиталь транзитом через Польшу будет доставлен в Украину 23 июля.