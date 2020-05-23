Испания объявила 10-дневный траур

Траур по жертвам эпидемии коронавируса COVID-19 будет объявлен в Испании во вторник, он продлится десять дней. Об этом передает РИА Новости.

«Мы остановили худшее бедствие века. Задача восстановления нашей страны еще впереди. Правительство примет официальное заявление о трауре начиная со вторника. Траур будет продолжаться десять дней. Флаги будут приспущены на всех государственных учреждениях и на кораблях ВМФ. Мы хотим продемонстрировать этим трауром наше признание жертвам», — заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

Испания занимает четвертое место в мире по количеству жертв: c начала эпидемии умерли 28,6 тысячи человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.