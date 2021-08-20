МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает газета Pais.
По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай».
Отмечается, что испанское минобороны не видело никаких препятствий для выдачи разрешения, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода. Издание полагает, что министерство таким образом хотело избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, пишет газета.