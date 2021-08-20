Отмечается, что испанское минобороны не видело никаких препятствий для выдачи разрешения, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода. Издание полагает, что министерство таким образом хотело избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, пишет газета.