Исландия победила коронавирус

Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели.

Как передает ТАСС, об этом сообщило правительство страны.

«Из 1 799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1 750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек», — говорится в заявлении.

Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.

В понедельник власти Исландии, как и планировалось, приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.

| 2020-05-07T00:18:13+00:00 7 мая 2020, 02:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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