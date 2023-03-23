Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту в Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно.

В интервью британской газете The Guardian он назвал боевые действия в Украине «войной на истощение» и призвал страны Запада наращивать производственные мощности для поставок боеприпасов и вооружений Украине. «Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства»,— сказал генеральный секретарь НАТО.

Именно поэтому западные страны, в первую очередь США, Великобритания, Франция и Германия, должны быть готовы ещё долго поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для техники, считает Столтенберг.

По его словам, исход этой войны «решит конкуренция индустриальных мощностей и способность оказывать поддержку в течение длительного времени». (svoboda.org)